Europacup: Tedesco siegt mit Fener - Pleite für Stöger

Domenico Tedesco hat sein erstes Europa-League-Spiel als Trainer von Fenerbahce Istanbul gewonnen. Der frühere Schalke-, Leipzig- und Belgien-Coach gewann mit dem türkischen Traditionsklub am Donnerstag 2:1 (2:0) gegen OGC Nizza und leistete damit Wiedergutmachung für die 1:3-Auftaktpleite bei Dinamo Zagreb in der Vorwoche.

Der 40 Jahre alte Deutsch-Italiener Tedesco hatte Anfang September die Nachfolge des entlassenen José Mourinho angetreten. In der türkischen Meisterschaft ist er mit Fener noch ungeschlagen (zwei Siege, zwei Unentschieden).

Für eine Überraschung sorgte der niederländische Außenseiter Go Ahead Eagles. Der Sensations-Pokalsieger um den deutschen Profi Gerrit Nauber gewann 2:1 (0:0) bei Panathinaikos Athen und feierte den ersten Europapokal-Sieg der Klub-Historie. Debütiert hatte der Verein aus Deventer bereits 1965 im Pokalsieger-Cup - mit einem 0:6 gegen Celtic Glasgow. Eben jenes Celtic verlor am Donnerstag daheim 0:2 (0:1) gegen Sporting Braga mit dem deutschen U21-Nationalspieler Bright Arrey-Mbi in der Startelf.

In der Conference League setzte sich Crystal Palace mit dem früheren Bundesliga-Trainer Oliver Glasner im polnischen Lublin gegen Gastgeber Dynamo Kiew souverän 2:0 (1:0) durch und startete damit nach Maß - auch wenn der Ex-Stuttgarter Borna Sosa in der Schlussphase Gelb-Rot sah. Für die Londoner, die überraschend den FA-Cup gewonnen hatten, ist es die erste Saison der Vereinsgeschichte in einem europäischen Wettbewerb.

Einen Auftaktsieg gab es auch für den deutschen Coach Peter Zeidler beim 3:0 (3:0) mit dem FC Lausanne-Sport gegen die Isländer aus Breidablik. Weniger gut lief es für den früheren Kölner und Dortmunder Trainer Peter Stöger. Er verlor mit Österreichs Tabellenführer Rapid Wien bei Lech Posen 1:4 (0:3). Posens zweiten Treffer erzielte ein weiterer Ex-Kölner - der Schwede Mikael Ishak.