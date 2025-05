Europameister Verratti kauft Anteile an Jugendklub Pescara

Bei Delfino Pescara 1936 begann die Fußballkarriere von Marco Verratti, jetzt steigt der Italiener beim Drittligisten als Investor ein. Der 32-Jährige, 2021 mit der Squadra Azzurra Europameister, soll einen 40-prozentigen Anteil erwerben und dafür 1,5 Millionen Euro zahlen. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

Demnach hat sich Verratti bereits mit Klubpräsident Daniele Sebastiani geeinigt und einen Vorvertrag unterschrieben. Der Mittelfeldspieler, zuletzt in Katar beim Klub Al-Arabi unter Vertrag, ist schon länger als Geschäftsmann tätig. So besitzt der frühere Profi von Paris Saint-Germain ein Nobelrestaurant unweit der Champs-Élysées. Außerdem ist er im Immobilienbereich tätig. Verratti wurde in Pescara geboren und spielte als Jugendlicher für Delfino. 2012 erfolgte der Wechsel zu PSG.