Europameister 1984: Lacombe im Alter von 72 Jahren gestorben

Bernard Lacombe, einer der französischen Fußball-Europameister von 1984, ist tot. Der frühere Mittelstürmer, der in 38 Länderspielen zwölf Tore erzielte, starb am Dienstag im Alter von 72 Jahren. Das gab sein "ewiger Lieblingsklub" Olympique Lyon bekannt, bei dem Lacombe zum Nationalspieler geworden war und für den er später auch als Sportdirektor, Trainer und Berater arbeitete.

Seine größten Erfolge als Spieler im Vereinsfußball feierte Lacombe allerdings mit Girondins Bordeaux, dreimal gewann er die französische Meisterschaft, in 497 Spielen schoss er 255 Tore. Bis heute hat nur der Argentinier Delio Onnis (299) in Frankreichs Top-Liga häufiger getroffen als Lacombe, der zudem drei Pokalsiege feierte und an den Weltmeisterschaften 1978 und 1982 teilnahm.