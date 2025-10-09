Ex-Bundesliga-Trainer Thorup wechselt in die Wüste

Zuletzt Augsburg, jetzt Kairo: Der ehemalige Bundesliga-Trainer Jess Thorup (55) ist neuer Coach des ägyptischen Rekordmeisters Al-Ahly FC. Bei den Afrikanern unterschrieb der ehemalige FCA-Trainer einen Vertrag über zweieinhalb Jahre. Das teilte der Klub mit.

Die "Red Eagles" verlebten für ihre Verhältnisse einen bis dato durchschnittlichen Saisonstart. Nach fünf Siegen aus acht Spielen rangieren sie in der Tabelle auf Platz drei. Auch bei der Klub-WM 2025 war der Wüstenverein im Sommer vertreten gewesen. Nach nur zwei Punkten aus drei Spielen schied er aber als Tabellenletzter in der Gruppenphase aus.

Für Thorup ist es nach Stationen in Dänemark, Belgien und 65 Pflichtspielen beim FC Augsburg die erste Anstellung außerhalb Europas. Im Oktober 2023 hatte der Däne die Fuggerstädter übernommen. Nach Platz zwölf in der abgelaufenen Spielzeit kam es zur Trennung.