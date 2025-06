Fan bei Unfall schwer verletzt: FC Basel sagt Feier ab

Der FC Basel hat nach seinem Pokalsieg die Feierlichkeiten in der Stadt abgesagt. Grund dafür sei ein Personen-Unfall am Bahnhof Wankdorf in Bern, "bei dem ein FCB-Fan schwer verletzt wurde", teilte der Schweizer Fußballverein am Sonntagabend mit: "In solchen Momenten steht die Gesundheit über allem."

Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Wankdorf-Stadions in Bern, wo der FCB am Nachmittag gegen den FC Biel-Bienne (4:1) den Schweizer Pokal gewonnen hatte. Eigentlich hätte abends auf dem Barfüsserplatz in Basel die Feier stattfinden sollen.

Die Einsatzkräfte hätten in Bern "einen schwer verletzten Mann" vorgefunden, teilte die Kantonspolizei Bern mit. Der Mann sei "in kritischem Zustand" ins Krankenhaus gebracht worden.