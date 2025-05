Fan-Umfrage: 2. Liga sehr spannend, RB und BVB enttäuschen

Spannung im Europacup-Rennen und der 2. Liga, große Namen enttäuschen: Die deutschen Fußball-Fans haben ihre Bewertung für die abgelaufene Spielzeit der 1. und 2. Bundesliga abgegeben und RB Leipzig zur Enttäuschung der Saison gewählt. Bei einer Umfrage der Plattform bundesligabarometer.de nannten mit 67,2 Prozent der 6359 Befragten die meisten RB, 39,8 Prozent zeigten sich enttäuscht von Borussia Dortmund.

Im Unterhaus nannten mit weitem Abstand die meisten Fans Schalke 04 (80,6) in dieser Kategorie. Die positiven Überraschungen stammten hingegen aus dem Südwesten: Die Europapokal-Teilnehmer FSV Mainz 05 (66,1), SC Freiburg (56,3) und Eintracht Frankfurt (44,8) begeisterten die meisten Teilnehmer, in der 2. Liga nannten sogar 93,6 Prozent Relegations-Verlierer SV Elversberg.

Die 2. Liga punktete vor allem in Sachen Spannung. Allgemein bewerteten 85,9 Prozent der Befragten die Liga als spannend oder sehr spannend. Gerade das Meisterschaftsrennen (86,9) und der Aufstiegskampf (88,9) fesselten die Fans. In der Bundesliga erreichte lediglich der spannende Kampf um den Europapokal (75) eine sehr hohe Bewertung, die Meisterschaftsentscheidung sahen nur 32,1 Prozent als aufregend an.