Fast acht Millionen sehen DFB-Sieg in Belfast

Der große Kampf der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim 1:0 (1:0) in der WM-Qualifikation in Belfast gegen Nordirland hat auch das TV-Publikum gefesselt. In der zweiten Hälfte der Partie schauten am Montagabend durchschnittlich 7,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, wie die DFB-Auswahl den "Dreier" im Windsor Park ins Ziel rettete. Das entsprach einem starken Marktanteil von 36,8 Prozent.

In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war das Bild aus RTL-Sicht noch erfreulicher: 1,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten einen Marktanteil von 41 Prozent.

Damit nahm das Interesse an der Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann wieder zu: Das 4:0 gegen Luxemburg am vergangenen Freitag in Sinsheim hatten in der ARD 7,35 Millionen Menschen an den Bildschirmen verfolgt (Marktanteil: 31,9 Prozent).