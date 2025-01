FC Arsenal: Kreuzbandriss bei Gabriel Jesus

Für den englischen Topklub FC Arsenal nehmen die schlechten Nachrichten kein Ende. Am Dienstag bestätigte der Verein, dass Gabriel Jesus einen Kreuzbandriss erlitten hat. Der Stürmer hatte sich am vergangenen Sonntag beim Aus im FA-Cup gegen Manchester United (3:5 i.E.) schwer verletzt. "Es sieht überhaupt nicht gut aus", sagte Teammanager Mikel Arteta auf einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag. Später bestätigte Arsenal nach eingehenden Medizinchecks die Diagnose Kreuzbandriss, Jesus wird in den nächsten Tagen operiert.