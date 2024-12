FC Barcelona droht Desaster mit Dani Olmo: Ablösefrei nach Manchester?

Das Handelsgericht 10 in Barcelona wies am Freitag eine Klage der Katalanen, die eine einstweilige Verfügung für Olmo erwirken wollten, ab und verhinderte damit eine Verlängerung der Registrierung.

Dani Olmo: Berater angeblich in Manchester

Das Olmo-Lager dürfte im Fall der Fälle keine Zeit verlieren wollen. Wie verschiedene Medien in England berichten, soll der Berater des Spaniers in Manchester gesehen worden sein. Möglicherweise schließt sich Olmo also Manchester City oder Manchester United an.

Bereits im Sommer hatte es Probleme bei der Registrierung Olmos gegeben, da sich Barca an die Fairplay-Regeln des Verbandes anpassen musste. Im ersten halben Jahr unter Trainer Hansi Flick lief Olmo insgesamt 15 Mal für Barca auf, dabei gelangen ihm sieben Torbeteiligungen.