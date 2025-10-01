FC Bayern: Gilles und Damnjanovic fallen aus

Die Fußballerinnen von Bayern München bleiben vom Verletzungspech verfolgt: Abwehrspielerin Vanessa Gilles und Stürmerin Jovana Damnjanovic fallen mit Muskelverletzungen mehrere Wochen aus. Verzichten muss der Doublesieger zudem bereits auf Sarah Zadrazil wegen eines Kreuzbandrisses im Knie.

Die Kanadierin Gilles (29) zog sich am Montagabend im DFB-Pokalspiel bei Borussia Dortmund (2:0) eine Muskelverletzung im Unterschenkel zu. Dies teilten die Bayern am Mittwoch mit. Damnjanovic (30) steht demnach wegen eines im Training erlittenen Muskelfaserrisses in der Wade einige Zeit nicht zur Verfügung.