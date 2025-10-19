FC Bayern: Oberdorf mit Knieverletzung ausgewechselt

Wieder das Knie: Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf ist während der Bundesligapartie des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln nach einem Zusammenprall ausgewechselt worden.

Die Kölnerin Adriana Achcińska traf Oberdorf in der 20. Minute bei einem Zweikampf unglücklich am rechten Bein. Am Knie bandagiert und von Betreuern gestützt, verließ Oberdorf sichtlich unter Schmerzen den Platz.

Oberdorf hatte nach einem Kreuzbandriss im Sommer 2024 rund ein Jahr an ihrem Comeback gearbeitet. Auch damals war das rechte Knie betroffen gewesen.