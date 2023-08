FCB verlängert mit Tillman und verleiht ihn nach Eindhoven

Anzeige

Fußball-Rekordmeister Bayern München hat den Vertrag mit Malik Tillman bis 2026 verlängert und den Offensivspieler gleichzeitig für eine Saison an den niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven ausgeliehen. Das teilten die Münchner am Donnerstag mit. Bereits in der abgelaufenen Saison war der 21-Jährige an den schottischen Erstligisten Glasgow Rangers ausgeliehen, für den Vizemeister kam er in 43 Partien auf zwölf Treffer.

"Malik Tillman hat sich bei seiner Leihstation in Glasgow sehr gut entwickelt. Wir sind überzeugt von seinem großen Potenzial, daher haben wir seinen Vertrag bis 2026 verlängert", sagte Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung des FC Bayern: "Er braucht weiterhin Spielpraxis auf höchstem Niveau, um seine nächsten Schritte zu machen."

Tillman, viermaliger Nationalspieler für die USA und ehemaliger deutscher U21-Nationalspieler, war 2015 von Greuther Fürth in die Nachwuchsabteilung der Münchner gewechselt. Für die Profis kam er bisher siebenmal (ein Tor) zum Einsatz.