Flick hat kein Verständnis für Real-Kritik

Der ehemalige Bundestrainer Hansi Flick zeigt kein Verständnis für die massive Schiedsrichter-Kritik des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid. Der von den Königlichen veröffentlichte Brief sei "ihre Entscheidung", sagte der Coach des Erzrivalen FC Barcelona: "Sie machen es so, das ist nicht unsere Art – ich habe gesagt, keine Ausreden, und wir machen es so."