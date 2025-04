Flick schwärmt: "Eines der großen Comebacks"

Hansi Flick stürmte unmittelbar nach dem Schlusspfiff aufs Feld. Und als der Trainer des FC Barcelona nach wenigen Schritten seinem Matchwinner Raphinha um den Hals gefallen war, hob er diesen hoch und ließ ihn sekundenlang nicht mehr los. "Das war heute eines der großen Comebacks", schwärmte Flick wenig später. Durch das 4:3 (1:1) nach 1:3-Rückstand gegen Celta Vigo kamen die Katalanen ihrer 28. Meisterschaft einen weiteren Schritt näher.

Sechs Spieltage vor dem Saisonende thront Barca mit einem komfortablen Vorsprung auf Rekordmeister Real Madrid weiter an der Spitze. Auch das 1:3 unter der Woche in der Champions League bei Borussia Dortmund, der ersten Pflichtspielniederlage nach 24 Partien, brachte das Starensemble um Youngster Lamine Yamal nicht vom Weg ab - weil es große Moral bewies.

In der Nachspielzeit hatte der Brasilianer Raphinha (90.+8) einen Foulelfmeter zum umjubelten Sieg verwandelt. Der Favorit war zunächst durch Ferran Torres (12.) in Führung, ehe der frühere Leverkusener Borja Iglesias (15., 52., 62.) dreimal in Folge für Vigo traf. Dann aber drehte Barcelona auf: Der ehemalige Leipziger Dani Olmo (64.) und Raphinha (68.) sorgten für den Ausgleich, ehe es in der Schlussphase dramatisch wurde.

Flick sah beim entscheidenden Strafstoß nicht hin. "Ich habe ihm die Daumen gedrückt und war sehr glücklich, die Leute feiern zu sehen", sagte der frühere Bayern-Trainer und ergänzte mit Blick auf Raphinha, dem er in der Pause noch Mut zugeredet hatte: "Ich habe ihm gesagt, dass wir ihn brauchen, und er hat das großartig gemacht. Es war ein unglaubliches Comeback."

Der ehemalige Bundestrainer greift in seiner ersten Saison in Barcelona nach dem Triple. Der erste Titel winkt dem Champions-League-Halbfinalisten bereits am Samstag (22.00 Uhr/DAZN) im Finale der Copa del Rey gegen Erzrivale Real. Stürmerstar Robert Lewandowski wird dabei allerdings fehlen. Der ehemalige Bundesliga-Angreifer musste in der 78. Minute verletzt ausgewechselt werden und fällt aufgrund einer Muskelverletzung am linken Oberschenkel vorerst aus, wie Barcelona am Ostersonntag mitteilte. Spanische Medien rechnen mit einem Ausfall von drei Wochen.