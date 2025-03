Fragen und Antworten zur Nations League

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft zum 39. Mal auf Italien. Die Begegnung in Dortmund wird um 20.45 Uhr (RTL) angepfiffen. Der SID beantwortet die wichtigsten Fragen zum Spiel.

Worum geht es?

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) will sich erstmals für das Final Four in der Nations League qualifizieren. Das Viertelfinal-Hinspiel in Mailand gewann die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit 2:1. Bei einem Sieg oder Unentschieden hätte der dreimalige Europameister das Finalturnier erreicht und würde um den ersten Titel seit dem Gewinn des Confed Cups 2017 spielen. Bei deutscher Beteiligung würde das Final Four im Juni in München und Stuttgart ausgetragen.

Was hat die Nations League mit der WM-Qualifikation zu tun?

Viel. Vom Ausgang des Rückspiels im ausverkauften Signal Iduna Park hängt der Weg der Nationalmannschaft zur Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ab. Setzt sich das Nagelsmann-Team im Duell der viermaligen Weltmeister durch, sind die Slowakei, Luxemburg und Nordirland im September, Oktober und November die Gegner. Scheidet Deutschland aus, geht es ab Juni gegen Norwegen, Israel, Estland und Moldau.

Warum ist das Spiel noch wichtig?

Es entscheidet auch über die Position in der Weltrangliste des Weltverbands FIFA. Die DFB-Auswahl muss am neuntplatzierten Italien vorbei, um im Fall der erfolgreichen Qualifikation bei der Auslosung der WM-Vorrundengruppen in Topf eins zu landen. Das würde vermeintlich leichtere Gegner in der Gruppenphase garantieren.

Gibt es personelle Veränderungen gegenüber dem Sieg in Mailand?

Nagelsmann wird Veränderungen vornehmen - personeller und taktischer Natur. "Wir werden bestimmt auch die eine oder andere Veränderung in der Startelf haben. Aber auch nicht zu viele. Es wird auch taktische Anpassungen geben", sagte Nagelsmann. Tim Kleindienst dürfte den Platz von Jonathan Burkardt im Sturm übernehmen. Nico Schlotterbeck könnte wie in der zweiten Halbzeit in Mailand David Raum ersetzen.

Wie geht Julian Nagelsmann das Rückspiel taktisch an?

Der 37-Jährige hat sich noch nicht festgelegt. "Will man den Vorsprung ausbauen - oder geht man etwas mehr auf Sicherheit?", sagte er auf der abschließenden Pressekonferenz. Die Frage wird er mit seinem Trainerteam noch erörtern. Viel Zeit blieb nach dem Hinspiel nicht. "Das ging den Italienern genauso. Daher wollen wir uns nicht beschweren", sagte Nagelsmann.

Was passiert vor dem Spiel?

Der DFB gedenkt der verstorbenen Ex-Nationalspielerin Doris Fitschen mit einer Schweigeminute. Fitschen war in der vergangenen Woche im Alter von 56 Jahren einer langen und schweren Krebserkrankung erlegen. Sie absolvierte zwischen 1986 und 2001 insgesamt 144 Länderspiele. Dabei holte sie mit der DFB-Auswahl vier EM-Titel und 2000 bei den Olympischen Spielen in Sydney Bronze.