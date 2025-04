Frankfurt holt Memeti aus Hoffenheim

Die kosovarische Nationalspielerin Erëleta Memeti wechselt im Sommer innerhalb der Frauenfußball-Bundesliga von der TSG Hoffenheim zu Eintracht Frankfurt. Das gab die Eintracht am Mittwoch bekannt. Die 25-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Vor ihrem Transfer zur TSG im Jahr 2022 hatte sie zwei Jahre beim SC Freiburg gespielt. In 100 Bundesligaspielen erzielte die Offensivspielerin, die in den Jugendnationalmannschaften für Deutschland spielte, 23 Tore.