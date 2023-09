Frankreich ohne Rekordtorschütze Giroud gegen Deutschland

Anzeige

Vizeweltmeister Frankreich muss beim Duell mit Deutschland am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) auf seinen Rekordtorschützen Olivier Giroud verzichten. Wie der französische Fußballverband mitteilte, fällt der Stürmer aufgrund "einer leichten Verstauchung seines linken Knöchels" aus.

Giroud (37) hatte die Verletzung am Donnerstag beim 2:0 (1:0) in der EM-Qualifikation gegen Irland erlitten, beim Spiel in Paris wurde er bereits in der 26. Minute durch den Ex-Gladbacher Marcus Thuram ersetzt. Fürs Duell mit dem viermaligen Weltmeister Deutschland in Dortmund verzichtete Nationaltrainer Didier Deschamps auf eine Nachnominierung.