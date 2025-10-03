Frauen-BL: Frankfurt mit Zittersieg gegen Jena

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Bundesliga weitere Punktverluste abgewendet. Der Europapokalteilnehmer mühte sich gegen Carl Zeiss Jena zu einem 3:1 (0:0), Nationalspielerin Elisa Senß war mit einem Elfmeter-Doppelpack die Matchwinnerin (55., 81.).

Amanda Ilestedt (75.) erzielte den weiteren Treffer der Hessinnen, die in punkto Ballbesitz und Torchancen deutlich überlegen waren, aber nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Isabella Jaron (67.) einen weiteren Rückschlag fürchten mussten.

Mit drei Siegen aus fünf Spielen verbesserte sich das Team von Trainer Niko Arnautis zunächst auf den dritten Tabellenrang. Jena steht mit einem Zähler auf einem Abstiegsplatz.