Frauen-Bundesliga: FC Bayern behauptet Tabellenführung

Die Titelverteidigerinnen von Bayern München haben ihre Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga behauptet. Die Münchnerinnen setzten sich am Sonntag mit 2:0 (2:0) bei Werder Bremen durch und zogen wieder am VfL Wolfsburg vorbei, der am Samstag das sieglose Schlusslicht MSV Duisburg mit 2:0 bezwungen hatte.

Magdalena Eriksson (2.) und Katharina Naschenweng (24.) sorgten schon früh für eine beruhigende Führung des FC Bayern, der am Mittwoch zum Auftakt der Champions League beim 2:2 gegen AS Rom eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben hatte. Zuvor war Bayer Leverkusen gegen Aufsteiger RB Leipzig nicht über ein 1:1 (0:0) hinausgekommen.