Frauen-Bundesliga: Hoffenheim weiter Spitzenreiter

Anzeige

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben die Tabellenführung in der Bundesliga vorerst erfolgreich verteidigt. Die Kraichgauerinnen setzten sich am Samstag mit 3:1 (1:0) bei Werder Bremen durch. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen bleibt die TSG damit zumindest bis Sonntag an der Spitze.

Melissa Kössler (13.), Mara Alber (74.) und Jill Janssens (90.+5) trafen für die TSG-Frauen, die zum Auftakt mit 9:0 gegen den MSV Duisburg gewonnen hatten. Michelle Ulbrich (70.) glich zwischenzeitlich für Bremen aus. Die Hoffenheimerin Nicole Billa scheiterte zudem mit einem Handelfmeter an SVW-Torfrau Livia Peng (55.).

Erster Verfolger der Hoffenheimerinnen ist zunächst Bayer Leverkusen. Die Werkself sicherte sich am zweiten Spieltag nach einer dominanten Vorstellung mit 6:0 (3:0) gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg die ersten drei Punkte. Nikola Karczewska (9./13./49.), Karolina Vilhjalmsdottir (23./55.) und Eva van Deursen (73.) sorgten für die ersten Saisontore der Leverkusenerinnen.

Die Bayer-Frauen hatten zum Auftakt mit 0:3 beim VfL Wolfsburg verloren, der Serienpokalsieger kann am Sonntag mit einem hohen Sieg bei Eintracht Frankfurt die Tabellenführung übernehmen. Nürnberg fiel dagegen auf den letzten Platz zurück, nachdem der Liga-Neuling bereits am ersten Spieltag Werder Bremen mit 1:5 unterlegen war.