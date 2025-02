Frauen-Bundesliga: Wolfsburg patzt im Titelrennen

Der VfL Wolfsburg hat im Kampf um die Meisterschaft der Fußball-Bundesliga der Frauen überraschend gepatzt. Der Pokalsieger und Champions-League-Viertelfinalist kam beim 1. FC Köln nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste es, zumindest vorübergehend an den Konkurrenten Bayern München und Eintracht Frankfurt vorbeizuziehen und die Tabellenspitze zu übernehmen.

Die beiden Topteams können sich damit am Sonntag etwas vom VfL absetzen, derzeit sind alle drei Klubs punktgleich (32). Die Bayern spielen um 14.00 Uhr bei der TSG Hoffenheim, Frankfurt empfängt um 18.30 Uhr (beide Spiele bei MagentaSport und DAZN) Schlusslicht Turbine Potsdam.

Wolfsburg war in Köln die dominierende Mannschaft, doch zu mehr als den Alutreffern von Alexandra Popp (58.), Sveindís Jónsdóttir (60.) und Lynn Wilms (90.+4) reichte es nicht. Der FC beendete die Partie in Unterzahl, weil die Polin Adriana Achcińska sich am Knie verletzte, das Wechselkontingent aber bereits ausgeschöpft war.

Köln erkämpfte sich dennoch beim Debüt von Trainerin Britta Carlson einen nicht eingeplanten Punkt. Die frühere Assistenztrainerin der Frauen-Nationalmannschaft hatte zum Jahresanfang beim Tabellenzehnten übernommen, das erste Spiel nach der Winterpause in Essen war der Witterung zum Opfer gefallen.