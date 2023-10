Frauen-Bundesliga: Wolfsburg zurück an der Tabellenspitze

Anzeige

Die Fußballerinnen vom VfL Wolfsburg haben am Sonntag in der Frauen-Bundesliga gegen RB Leipzig gewonnen und sind damit zurück an der Tabellenspitze. Bei der Pflichtspiel-Premiere der RB-Frauen in der Red Bull Arena setze sich die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot vor 10.269 Zuschauern mit 2:0 (1:0) durch. Die Tore erzielten Ewa Pajor (38.) und Vivien Endemann (78.).

Mit vier Siegen und 12 Punkten nach vier Spieltagen übernimmt Wolfsburg damit ungeschlagen wieder die Tabellenspitze. Nach einem 3:0-Auswärtssieg der TSG Hoffenheim beim 1. FC Nürnberg am Freitag hatten die Kraichgauerinnen die Tabelle kurzfristig angeführt. Die Leipzigerinnen müssen hingegen ihre dritte Saisonniederlage hinnehmen und liegen nun mit nur drei Punkten auf dem zehnten von zwölf Plätzen.

Der VfL kam schwer ins Spiel. In den ersten 30 Minuten wirkte das Team von Leipzig-Trainer Uzun Saban etwas wacher und hielt gut mit. Die Wölfinnen gingen dann aber durch Pajor in Führung. Die Polin legte erst auf Nationalspielerin Jule Brand ab, die jedoch an RB-Keeperin Elvira Herzog scheiterte. Anschließend landete der Ball wieder vor Pajor, die dann nur noch wenig Mühe hatte, ihre Mannschaft in Führung zu bringen. Endemann erhöhte nach einem tollen Pass von Felicitas Rauch in der zweiten Halbzeit noch auf 2:0. Trotz teils guter Chancen konnten die RB-Frauen kein Tor erzielen.