Frauen: Cerci schießt Hoffenheim auf Rang drei

Nationalspielerin Selina Cerci hat die TSG Hoffenheim vorerst auf Rang drei der Frauen-Bundesliga geschossen. Beim Tabellenschlusslicht SGS Essen feierte die TSG dank des sechsten Saisontreffers ihrer Torjägerin (5.) einen 1:0 (1:0)-Arbeitssieg und steht nun bei 13 Punkten. Mehrere Teams können am Wochenende aber wieder vorbeiziehen.

Essen blieb dagegen auch im zweiten Spiel unter Interimstrainerin Jessica Wißmann ohne Punkte. Insgesamt stehen nach sieben Spielen nur ein einziger Zähler und ein Torverhältnis von 2:20 Toren zu Buche.