Frauen-Trainer Montemurro verlässt Lyon

Nach nur einem Jahr verlässt Trainer Joe Montemurro die Fußballerinnen von Olympique Lyon wieder. Wie der neue Verein von Nationalspielerin Jule Brand am Sonntag mitteilte, gehen der Australier und der französische Rekordmeister getrennte Wege.

Erwartet wird, dass der 55-Jährige in Kürze als neuer Nationaltrainer der Australierinnen verkündet wird. Derzeit werden die Matildas von Interimscoach Tom Sermanni trainiert. Lyon hatte Montemurro zum 18. Triumph in der französischen Meisterschaft geführt, in der Champions League schied der Rekordsieger im Halbfinale gegen den späteren Sieger FC Arsenal aus. Sein Vertrag bei OL lief noch bis zum Sommer 2026.