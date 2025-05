Frauen-WM: FIFA strebt Einnahmen in Milliardenhöhe an

Der Fußball-Weltverband FIFA hofft durch die Ausrichtung der Frauen-WM künftig auf Einnahmen in Milliardenhöhe. "Der Sport wächst ebenfalls exponentiell, und wir streben an, allein mit der Frauen-Weltmeisterschaft Einnahmen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar zu erzielen, die wir wieder in den Frauenfußball investieren wollen", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino beim Saudi-US-Investment-Forum in Riad. Der Fußball der Frauen sei "von entscheidender Bedeutung".

Die WM 2023 in Australien und Neuseeland hatte der FIFA Rekordeinnahmen in Höhe von über 570 Millionen US-Dollar beschert. Das nächste Turnier findet 2027 in Brasilien statt. Bei der WM 2031 wird das Teilnehmerfeld dann wie bei den Männern von 32 auf 48 Teams erhöht, das beschloss das FIFA-Council am Freitag einstimmig. Für das Turnier gibt es nur eine Bewerbung aus den USA. Erst 2023 war die Teilnehmeranzahl von 24 auf 32 gestiegen.