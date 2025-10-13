Frauenfußball: Nürnberg feiert ersten Sieg nach Aufstieg

Bei den Fußballerinnen des Bundesliga-Aufsteigers 1. FC Nürnberg ist der Knoten geplatzt. Im sechsten Anlauf feierten die Fränkinnen durch ein 3:2 (1:1) im Kellerduell beim weiterhin erfolglosen Tabellenvorletzten Carl Zeiss Jena ihren ersten Sieg nach der Rückkehr ins Oberhaus. Der seit nun drei Runden unbesiegte "Club" liegt vorerst beruhigende fünf Punkte vor Jena, das auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert.

Oliwia Wos (26.), Nastassja Lein (60.) und Sanja Homann (71.) trafen für das Team des niederländischen FCN-Trainers Thomas Oostendorp. Für Jena kam der Anschlusstreffer in der Schlussphase Isabella Jaron (79.) per Handelfmeter nach dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich durch ein Eigentor der Nürnbergerin Laura Miller (45.+2) zu spät. Außer den Thüringerinnen ist nun lediglich noch Schlusslicht SGS Essen sieglos.