Freiburger Frauen verpassen Sprung auf Platz zwei

Die Fußballerinnen des SC Freiburg haben es verpasst, vorerst mit Tabellenführer Bayern München gleichzuziehen. Nach zuletzt zwei Siegen verlor die bisherige Überraschungsmannschaft der Frauen-Bundesliga am 7. Spieltag mit 2:3 (0:2) beim 1. FC Nürnberg.

Die Nürnbergerinnen haben sich ihrerseits nach dem zweiten Sieg in Folge aus der Abstiegszone befreit, Freiburg verpasste den Sprung auf Rang zwei. Titelverteidiger München kann den SC mit einem Sieg am Sonntag gegen den 1. FC Köln auf sechs Punkte distanzieren.

Nürnberg zeigte sich äußerst griffig in den Zweikämpfen und ging durch Tore von Luisa Guttenberger (14.) und Aneta Polaskova (40.) mit einer Führung in die Pause, bevor es im zweiten Durchgang noch einmal turbulent wurde. Kurzzeitig durften die Freiburgerinnen nach einem Eigentor von Oliwia Wos (52.) hoffen, ehe auch Meret Felde (56.) ein Eigentor zum 1:3 unterlief. In der Nachspielzeit wurde es dann erneut spannend, als Leela Egli den Anschlusstreffer erzielte. Der Ausgleich gelang dem SC aber nicht mehr.