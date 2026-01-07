Früherer HSV-Star Keegan an Krebs erkrankt

Die englische Fußballikone Kevin Keegan ist an Krebs erkrankt. Die Familie des 74-Jährigen, der 1979 mit dem Hamburger SV die deutsche Meisterschaft gewonnen hatte, machte die Erkrankung am Mittwoch öffentlich. Keegan werde sich einer Behandlung unterziehen, "Kevin ist dem Ärzteteam für seinen Einsatz und die fortlaufende Betreuung dankbar", hieß es in der Mitteilung.

Demnach sei Keegan kürzlich wegen anhaltender Bauchbeschwerden zur Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Untersuchungen hätten die Diagnose Krebs ergeben, schrieb die Familie, die um die Wahrung der Privatsphäre bat und keine weiteren Kommentare abgeben will. Unterstützung sprachen Keegan seine Ex-Klubs FC Liverpool und Newcastle United aus.

Keegan hatte unter anderem sechs Jahre für Liverpool gespielt und mit den Reds drei Meisterschaften (1973, 1976, 1977) und zwei UEFA-Cup-Siege (1973, 1976) gefeiert sowie den Europapokal der Landesmeister (1977) gewonnen. Während seiner drei Jahre in der Bundesliga beim HSV wurde der damalige Stürmer zweimal zu Europas Fußballer des Jahres gekürt (1978, 1979).

1980 kehrte der frühere englische Nationalspieler auf die Insel zurück und spielte unter anderem für Newcastle, das er später auch trainierte. Zudem arbeitete Keegan kurzzeitig als Nationalcoach. Unter seiner Leitung schieden die Three Lions trotz eines Erfolges gegen Deutschland (1:0) bei der EM 2000 in der Vorrunde aus. Sein letztes Spiel als Coach der Engländer war eine 0:1-Niederlage gegen das DFB-Team drei Monate später in der WM-Qualifikation.