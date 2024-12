Garcia neuer Nationaltrainer von Katar

Luis Garcia wird neuer Nationaltrainer der Fußball-Nationalmannschaft von Katar. Das gab der katarische Verband QFA am Mittwoch bekannt. Der 43 Jahre alte Spanier hatte bislang unter dem vorherigen Coach Tintin Marquez als Co-Trainer fungiert. Garcia ist bereits der vierte neue Trainer seit der Heim-WM 2022.

Auf der Plattform "X" dankte der Verband Marquez für dessen "Engagement und die Erfolge", die er während seiner Zeit in Katar erzielt habe. Marquez hatte die Mannschaft erst vor einem Jahr im Dezember 2023 übernommen. Auch der Vorgänger des Spaniers, Carlos Queiroz, war nur knapp zehn Monate im Amt gewesen.

Garcia, der als Spieler mit Espanyol Barcelona spanischer Pokalsieger wurde, habe gegenüber dem Verband und Marquez seine Dankbarkeit ausgedrückt, das Team "zum wichtigsten Wettbewerb der Region führen zu können", hieß es in der Mitteilung. Am 21. Dezember startet der "Gulf Cup" in Kuwait, zum Auftakt trifft Katar am ersten Tag auf die Vereinigten Arabischen Emirate.