Gelb-Rot zum Abschluss? Neymars Zukunft bei Santos offen

Der brasilianische Fußballstar Neymar ist nach einem Platzverweis an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Bei der 0:1-Heimniederlage gegen Meister Botafogo FR am Sonntag sah der 33-Jährige die Gelb-Rote Karte und könnte daher bereits sein letztes Spiel für den FC Santos absolviert haben. Neymars Vertrag läuft Ende Juni aus, erst im Februar war er nach elfeinhalb Jahren zu seinem Heimatklub zurückgekehrt. Die anfängliche Euphorie darüber ist aber mittlerweile verflogen.

"Die zweite Gelbe Karte musste er geben, aber die erste? Das war ein Witz", sagte der einstige Weltstar über die Entscheidungen des Schiedsrichters. Bereits vorgewarnt hatte Neymar in der 76. Minute den Ball absichtlich mit der Hand ins Tor geboxt. So muss der Santos-Kapitän am 12. Juni bei der Erstliga-Partie in Fortaleza aussetzen, ehe es wegen der Klub-WM in eine einmonatige Ligapause geht.

Neymars Bilanz nach zwölf von 17 möglichen Auftritten für Santos liest sich dürftig. In nur neun Startelf-Einsätzen gelangen ihm drei Tore und drei Vorlagen, wegen Oberschenkel-Verletzungen musste er zwei Pausen einlegen. Nach seiner Vertragsauflösung bei Al-Hilal (Saudi-Arabien) Anfang des Jahres hatte Neymar stets klargemacht, dass er an der WM 2026 teilnehmen wolle. Wo er dann spielen wird, ist jedoch unklar.