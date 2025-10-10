Gladbachs Castrop geht mit Südkorea gegen Brasilien unter

In der Bundesliga läuft es für Jens Castrop mit seinem neuen Klub Borussia Mönchengladbach alles andere als rund, und auch die Begegnung mit Brasiliens Topstars lief für den Nationalspieler Südkoreas unerfreulich: In Seoul ging der WM-Vierte von 2002 im Länderspiel gegen den Rekord-Weltmeister mit 0:5 (0:2) unter. Castrop (22) wurde in seinem dritten Länderspiel zur zweiten Halbzeit eingewechselt.

Der frühere deutsche U21-Nationalspieler, der im September für das Heimatland seiner Mutter debütiert hatte, erwischte im zentralen Mittelfeld keinen guten Start ins Spiel: Chelsea-Jungstar Estevão (47.) und Reals Rodrygo (49.) erhöhten schnell auf 4:0. Estevão (13.) und Rodrygo (41.) hatten bereits in der ersten Halbzeit getroffen.

Nach einer guten Stunde gingen bei Südkorea die Topstars Min-Jae Kim (FC Bayern) und Heung-Min Son (Los Angeles FC) vom Platz. Rodrygos Real-Kollege Vinicius Junior (77.) sorgte für den Endstand.

Südkorea und Brasilien sind bereits für die WM-Endrunde 2026 in Kanada, Mexiko und den USA (11. Juni bis 19. Juli) qualifiziert. Castrop trifft mit Südkorea in einem weiteren Test am Dienstag auf Paraguay.