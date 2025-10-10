Gnabry lobt Wirtz: "Seine Qualität ist enorm"

Serge Gnabry hat keine Zweifel daran, dass sich sein Nationalmannschaftskollege Florian Wirtz beim englischen Fußball-Meister FC Liverpool durchsetzen wird. "Seine Qualität ist enorm. Deswegen bin ich mir sicher, dass er da noch einschlagen wird", sagte Gnabry vor dem WM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Sinsheim gegen Luxemburg.

Wirtz befindet sich nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen in die Premier League in einem kleinen Tief. Nach null Toren und null Vorlagen in sieben Ligaspielen wird er auf der Insel als "007" verspottet.

"Ich habe nicht das Gefühl, dass es Flo nicht gut geht. Er lacht und ist im Training gut drauf. An seiner Qualität zweifelt keiner. Er selber sollte es auch nicht tun", sagte Gnabry.

Die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Belfast gegen Nordirland könnten für Wirtz zur richtigen Zeit kommen. "Es tut ihm vielleicht gut, jetzt gerade die Länderspiele zu haben. Im letzten Spiel hat er getroffen. Er wird ein gutes Spiel zeigen", sagte Gnabry.

Der Offensivspieler kann sich da gut einfühlen, wie er angesichts seines eigenen Laufs bei Bayern München erzählte. "Tore und Assists helfen einem immer, eine gewisse Leichtigkeit zu entwickeln. Man nimmt so einen gewissen Flow mit", sagte Gnabry und ergänzte: "Man macht sich jetzt nicht ständig Gedanken, muss ich jetzt das und das machen, um das nächste Spiel auch wieder zu spielen. Und deswegen läuft es gerade sehr gut."