Götze führt deutsches Team zur "Kings-League-WM"

Angeführt vom Teampräsidenten Mario Götze wird eine deutsche Mannschaft zu Jahresbeginn (1. bis 12. Januar) beim Nationenturnier der von Gerard Pique gegründeten Kings League in Mailand und Turin antreten. Unterstützt wird der Weltmeister von 2014 von den Streamern Papaplatte und Trymacs sowie dem TikToker Younes. Im Kader des Teams wird unter anderem der frühere Bundesligaprofi Moritz Leitner stehen, teilten die Veranstalter mit.

Bei dem Kleinfeldturnier treten 16 Mannschaften im Format sieben gegen sieben in Mailand zunächst in einer Gruppenphase an, das Finale steigt nach einer K.o.-Phase am 12. Januar im Stadion von Italiens Rekordmeister Juventus Turin. Neben dem deutschen Team sind bei der Erstauflage unter anderem auch Delegationen aus Spanien, Italien und Argentinien dabei.

Der "Kings World Cup Nations" ist nach dem "Kings World Cup" im vergangenen Sommer das zweite internationale Turnier der Liga des früheren spanischen Welt- und Europameisters Pique, der die Kings League 2022 gegründet hatte. Die Liga, die unterstützt von Persönlichkeiten aus dem Fußball und den sozialen Medien in Barcelona ausgetragen wird, gilt als Vorbild für die deutschen Formate Baller League und Icon League.