Gold Cup: Ehemaliger Bayern-Spieler führt USA zum Sieg

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Co-Gastgeber USA hat sich beim CONCACAF Gold Cup vorzeitig das Ticket für das Viertelfinale gesichert. Ohne wirklich zu überzeugen gewann die Mannschaft von Nationaltrainer Mauricio Pochettino dank des Treffers vom ehemaligen Bayern-Innenverteidiger Chris Richards (63.) gegen Saudi-Arabien mit 1:0 (0:0), nach dem 5:0-Auftaktsieg gegen Trinidad und Tobago liegen die USA in Gruppe D mit sechs Punkten auf Platz eins.

"Wir hatten in der ersten Halbzeit ein paar Probleme im Spielaufbau", sagte Richards, der von 2018 bis 2022 in München unter Vertrag stand und mittlerweile für Crystal Palace spielt: "In der Halbzeitpause haben wir gesagt, dass wir einfach die richtigen Leute an den Ball bringen müssen, und ich denke, das haben wir getan."

Gegen Ende der Partie kam es zu einer Rudelbildung mit Handgemenge, nachdem der für die USA eingewechselte Tyler Adams umgestoßen worden war. Sowohl der saudische Trainer Herve Renard als auch Pochettino mussten auf das Feld, um die Spieler wieder zu trennen.

Die USA treffen am Sonntag im letzten Spiel der Gruppe D auf Haiti, das ein 1:1 (0:0) gegen Trinidad und Tobago holte.