Golden Shoe: Mbappé triumphiert erstmals und folgt auf Kane

Kylian Mbappé hat sich als bester Torschütze der europäischen Fußballligen in der abgelaufenen Saison zum ersten Mal den Golden Shoe gesichert. 31 Treffer in La Liga brachten dem Stürmer von Real Madrid nicht nur in Spanien den Bestwert, sondern auch im Vergleich mit den anderen Topligen des Kontinents. Mbappé landete in der Wertung vor dem Schweden Viktor Gyökeres (Sporting Lissabon) sowie Mohamed Salah (FC Liverpool) und ist der erste Golden-Shoe-Gewinner von Real seit Cristiano Ronaldo 2014/15.

Der 26-Jährige profitierte dabei von einem famosen Schlussspurt: In den finalen fünf Ligaspielen schoss Mbappé neun Tore - darunter ein Doppelpack am Samstag beim 2:0 über Real Sociedad. Zudem kommt dem französischen Nationalspieler zugute, dass seine 31 Tore mit dem Faktor 2 multipliziert wurden, weil die spanische Liga zu den Top-5-Ligen Europas gehört. Gyökeres schoss für Lissabon 39 Tore, landete wegen des Faktors 1,5, der für Portugal gilt, aber nur auf Rang zwei.

Somit staubte Mbappé am Ende einer Saison ohn Titel mit Real Madrid zumindest noch zwei persönliche Auszeichnungen ab. Als Gewinner des Golden Shoe, der von der European Sports Media (ESM) - darunter der kicker - vergeben wird, folgt er auf Harry Kane von Bayern München, der im vergangenen Jahr triumphierte. Kane wurde in diesem Jahr Fünfter, Ex-Bayern Stürmer Robert Lewandowski (FC Barcelona) kam auf Rang vier.

Weil in der Türkei noch ein Spieltag aussteht, wird das finale Ranking erst am kommenden Wochenende feststehen - an den oberen Platzierungen wird sich aber nichts mehr ändern.