Gündogan: Sané "gehört in den WM-Kader"

Der ehemalige DFB-Kapitän Ilkay Gündogan sieht seinen Istanbuler Teamkollegen Leroy Sané perspektivisch zurück in der deutschen Nationalmannschaft. "Für mich persönlich gehört Leroy in den WM-Kader 2026", sagte der 35-Jährige im kicker-Interview mit Blick auf das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer. "Er spielt jetzt nicht bei irgendeinem Verein, er spielt immer noch bei Galatasaray, also auf hohem Niveau."

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte nach der Nicht-Nominierung für die WM-Qualifikationsspiele zuletzt betont, dass die türkische Süper Lig "einen Tick schlechter" sei als andere Ligen. "Da muss er mehr auffallen. Ich brauche eine gewisse Quote", sagte Nagelsmann.

"Leroy ist noch nicht bei einhundert Prozent", sagte Gündogan und widersprach seinem ehemaligen Chef: "Ich selbst bewerte aber Mitspieler nicht einzig und allein nach Statistiken. Und ich finde die türkische Liga gar nicht schlecht bisher. Natürlich kann man sie nicht vergleichen mit der Premier League, aber du kannst keine Liga auf der Welt damit vergleichen" - auch die Bundesliga nicht. "Dementsprechend muss man das alles auch ein bisschen differenziert betrachten", so Gündogan.

Auch nach seinem Sommer-Wechsel vom FC Bayern in die Türkei sei Sané weiter ein Topspieler. "Ich sehe, wie er nach hinten arbeitet, im Training, auch bei Ballverlusten der Mitspieler. Deswegen würde ich mir wünschen, dass seine Kritiker sich die Spiele auch anschauen mit dem Wissen um seine Aufgaben", sagte Gündogan: "Also er weiß am besten, was er zu tun hat. Ich wünsche mir, dass er in Topform zurückkommt, denn ohne ihn geht es eigentlich auch gar nicht."