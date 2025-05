Gyökeres trifft zum 39. Mal - Sporting erneut Meister

Sporting Lissabon hat am letzten Spieltag der portugiesischen Fußballliga alles klar gemacht und zum 21. Mal den Meistertitel geholt. Der Titelverteidiger schlug Vitória Guimaraes am Samstagabend 2:0 (0:0), Verfolger Benfica kam bei Sporting Braga nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.

Nach 34 Spieltagen steht Sporting bei 82 Punkten, Lokalrivale Benfica bei 80. Benfica hätte beim Saisonfinale mehr Punkte holen müssen als das zuvor punktgleiche Sporting, da der alte und neue Meister das direkte Duell für sich entschieden hatte.

Pedro Goncalves (55.) und der umworbene Schwede Viktor Gyökeres mit seinem 39. Saisontor (82.) sorgten im Estadio José Alvalade für den Heimsieg des Teams um den früheren Mainzer Jeremiah St. Juste.

An Gyökeres sind laut Medienberichten große europäische Klubs interessiert, darunter Champions-League-Halbfinalist FC Arsenal. "So ist Fußball, man weiß nie, was passieren kann. Ich bin noch hier, niemand kann die Zukunft vorhersagen, mal sehen", sagte der Torjäger. Gyökeres kann mit Sporting am nächsten Wochenende im Pokalfinale gegen Benfica das Double holen.