Hegering wechselt von Wolfsburg nach Köln

Die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Marina Hegering wechselt im Sommer vom VfL Wolfsburg zum Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Köln. Die 35 Jahre alte Abwehrspielerin unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

"Es gab so viele Argumente, die für mich überzeugend waren, zum 1. FC Köln zu wechseln. Ich mag den Klub und habe früher schon mal in Köln gelebt. Ich mag die Stadt unheimlich, die Menschen sind sehr besonders und die Liebe zum Sport ist hier spürbar groß", sagte Hegering. Sie sei "eine herausragende Verteidigerin, die uns mit ihrer Erfahrung bei der Entwicklung unserer Mannschaft helfen wird. Sie ist eine Führungspersönlichkeit und ihre Vita spricht für sich", betonte Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauen- und Mädchen-Fußball beim FC.

Die 42-malige Nationalspielerin stand seit 2022 in Wolfsburg unter Vertrag, davor spielte sie in Duisburg, Leverkusen, Essen und beim FC Bayern. Hegering holte mit der DFB-Auswahl Bronze bei Olympia 2024. Wenige Wochen später erklärte die Vize-Europameisterin von 2022 ihren Rücktritt. Mit den Bayern wurde sie 2021 deutscher Meister, zudem gewann sie in ihrer Karriere viermal den DFB-Pokal.