Hendrich bereit für Olympia-Showdown: "Werden alles geben"

Der Olympia-Traum ist in Gefahr - doch der Wille bei den deutschen Fußballerinnen ist vor dem Showdown mit Dänemark ungebrochen. "Wir werden alles geben, um das entsprechende Ergebnis zu erzielen", betonte Nationalspielerin Kathrin Hendrich vor der Nations-League-Partie am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in Rostock. "Natürlich ist der Druck auch da, wir sind uns der aktuellen Situation bewusst", damit könne die Mannschaft aber "gut umgehen".

Beim Thema Selbstvertrauen spiele auch Interimscoach Horst Hrubesch eine wichtige Rolle. "Man merkt in jeder Ansprache und Trainingseinheit, was das Trainerteam mit uns vorhat und dass sie an uns glauben", erklärte die Abwehrspielerin: "Sie sagen uns immer wieder, dass die Qualität in der Mannschaft steckt." Das sei wichtig, doch "letztendlich stehen wir auf dem Platz. Dafür versuchen wir uns immer wieder das Selbstvertrauen im Training zu holen".

Gegen den Tabellenführer Dänemark (12 Punkte) muss Deutschland (9) mit mindestens zwei Toren Differenz gewinnen, um weiter eine realistische Chance auf ein Olympia-Ticket zu haben. Nur die Gruppensieger kämpfen beim Finalturnier im Februar um eines von zwei Europa-Tickets für die Sommerspiele.

"Es macht keinen Sinn auf irgendwas zu warten, wir wollen bestimmen auf diesem Platz passiert", betonte Hrubesch deshalb. Am Dienstag (19.30 Uhr/sportschau.de) steht dann noch das abschließende und möglicherweise entscheidende Gruppenspiel beim Schlusslicht Wales an.