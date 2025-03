Höjlund imitiert Ronaldo - aber nicht, "um ihn zu verhöhnen"

Rasmus Höjlund war der absolute Hingucker. Klar, sein Treffer in der 78. Minute zum 1:0-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League gegen Portugal entschied das Spiel. Schlagzeilen produzierte Dänemarks kurz zuvor eingewechselter Matchwinner aber vor allem mit seinem Torjubel. In klassischer Cristiano-Ronaldo-Manier feierte Höjlund den Treffer des Abends, sein Idol musste alles mitansehen.

Als Spott-Aktion wollte er das aber nicht verstanden wissen: "Ich habe es nicht gemacht, um ihn zu verhöhnen", stellte Höjlund klar. "Ich spiele gegen den weltbesten Fußballer, mein Idol", betonte der 22-Jährige beim dänischen Sender TV2, "zu treffen und der Matchwinner zu sein - es könnte nicht besser sein".

Ronaldo war für Portugal am Donnerstagabend die gesamten 90 Minuten im Einsatz gewesen, am Ende musste der 40-Jährige nicht nur den entscheidenden Gegentreffer mitansehen, sondern auch, wie sein berühmter "Siuuu"-Jubel imitiert wurde.

"Gegen ihn und Portugal zu treffen, ist gewaltig", sagte Höjlund, der bei Manchester United unter Vertrag steht. "Ich habe ihn 2009 gesehen, als er per Freistoß getroffen hat, seitdem bin ich immer ein Fan gewesen." Die Chance zur Revanche bietet sich für Ronaldo und Co. im Rückspiel am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) in Lissabon.