Horror-Foul: Millwall beklagt "ekelhaften" Umgang mit Roberts

Nach dem Horror-Foul an Jean-Philippe Mateta hat sich der englische Fußball-Zweitligist FC Millwall gegen Social-Media-Attacken auf Torhüter Liam Roberts zur Wehr gesetzt. Der Klub verurteilte die "ekelhaften" Beleidigungen im Netz, die sich nach dem Vorfall im FA Cup am Samstag gegen Roberts richteten. Der Rufmord sei "unberechtigt", führte Millwall aus.

Crystal-Palace-Profi Mateta war im Londoner Stadtduell nach einer missglückten Rettungsaktion des Gästetorhüters Roberts brutal mit den Stollen am Kopf getroffen worden. Anschließend wurde der frühere Bundesliga-Spieler im Krankenhaus mit 25 Stichen am linken Ohr genäht. Roberts habe sich laut FC Millwall noch am Abend persönlich bei Mateta gemeldet, "mit einer Entschuldigung, die sofort akzeptiert wurde".

Das Foul hatte in England für große Aufregung gesorgt, Palace-Vereinsboss Steve Parish übte scharfe Kritik an Roberts. "Das ist die rücksichtsloseste Attacke auf einem Fußballplatz, die ich je gesehen habe", sagte er der BBC. Der Torhüter war zunächst nur mit der Gelben Karte verwarnt worden, nach Ansicht der Videobilder erhielt er Rot.