Hummels und Rom verpassen Sieg in Mailand

Die AS Rom und Mats Hummels haben in der Serie A einen Sieg verpasst und dennoch einen versöhnlichen Abschluss des turbulenten Jahres erreicht. Bei der AC Mailand spielten die Hauptstädter 1:1 (1:1) und gehen nach schwachem Saisonstart samt drei Trainern immerhin als Tabellenzehnter in das neue Jahr. Aus den letzten sechs Spielen holte Rom damit vier Siege, patzte lediglich beim Aufsteiger Como 1907. Milan bleibt Achter.

Mit Hummels, dem mittlerweile gesetzten Weltmeister von 2014, in der Startelf verpasste Rom in einem lebendigen Spiel zunächst die frühe Führung, weil Artem Dovbyk nur den Pfosten traf (11.). Stattdessen jubelte Milan nach einem Konter, den der Niederländer Tijani Reijnders abschloss (16.). Die Führung hielt nicht lange. Paulo Dybala antwortete per sehenswertem Volley nach Hackenvorlage von Dovbyk (23.). Kurz vor der Halbzeit regte sich Milan-Trainer Paulo Fonseca so sehr über einen nicht gegebenen Elfmeter für sein Team auf, dass Schiedsrichter Michael Fabbri ihm die Rote Karte zeigte (43.).

Zur Pause wurde Hummels ausgewechselt. Er hatte bereits früh im Spiel eine Gelbe Karte gesehen. Fortan war von der offenen Partie der ersten Halbzeit nur noch wenig zu sehen. Erst spät in der Begegnung drängte Rom noch einmal auf den Auswärtssieg, belohnte sich aber nicht.