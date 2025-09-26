Die Icon League ist in ihrer 3. Saison. ran hat alle Informationen zur Kleinfeldliga von Toni Kroos und Elias Nerlich zusammengefasst. Kleinfeldligen erfreuen sich im Fußball immer größerer Beliebtheit. Mit der Icon League ist eine der bekanntesten Ligen nun in ihrer 3. Saison. Die Icon League: Die Play-Ins am 08.12. ab 20:00 Uhr live auf Joyn Die Liga von Ex-Nationalspieler Toni Kroos und Streamer Elias Nerlich wurde im November 2023 gegründet und wächst seither stetig.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Ähnlich wie bei der Baller League geht es auch in der Icon League in der Halle zur Sache. Einige Unterschiede gibt es trotzdem. ran fasst die wichtigsten Informationen zur TV-Übertragung, Teams und Regeln zusammen.

- Anzeige -

Icon League live: Wo und wann findet die Kleinfeldliga statt? Die 3. Saison der Icon League startete am 28. September und endet mit dem Finale am 14. Dezember. Über die Saison verteilt gibt es mindestens sechs verschiedene Austragungsorte in ganz Deutschland. 1. Spieltag am 28. September 2025 in Hannover

2. Spieltag am 6. Oktober 2025 in Hamburg

3. Spieltag am 13. Oktober 2025 in Düsseldorf

4. Spieltag am 14. Oktober 2025 in Düsseldorf

5. Spieltag am 20. Oktober 2025 in Düsseldorf

6. Spieltag am 21. Oktober 2025 in Düsseldorf

7. Spieltag am 26. Oktober 2025 in Leipzig

8. Spieltag am 2. November 2025 in Stuttgart

9. Spieltag am 10. November 2025 in Düsseldorf

10. Spieltag am 17. November 2025 in Düsseldorf

11. Spieltag am 18. November 2025 in Düsseldorf

12. Spieltag am 23. November 2025 in Bremen

13. Spieltag am 1. Dezember 2025 in Düsseldorf

Play-Ins am 8. Dezember 2025 in Düsseldorf

Finaltag am 14. Dezember 2025 in Wien

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wird die Icon League 2025 live im Free-TV übertragen? Ja. Die Icon League wird 2025 von Sport1 im Free-TV übertragen. Am 1. Spieltag beginnt die Übertragung um 17:30 Uhr.

Icon League im Livestream verfolgen Die Icon League kann 2025 LIVE und KOSTENLOS im Stream auf Joyn verfolgt werden.

- Anzeige -

Icon League mit Toni Kroos: Welche Teams nehmen teil? B2B United mit Benjamin Henrichs

Berlin Underdogs mit Fabian Reese und Ski Aggu

Buzz Club mit Moritz Bäumel und Luka Ouzounis

DNA Athletics mit David Alaba und Niklas-Wilson Sommer

FC Bavarian Clique mit Franck Ribéry und Anton Rinas (aka Viscabarca)

FC Berlin City mit Luciano und Antonio Rüdiger

FC OneFootball mit Alphonso Davies, Bausa und der OneFootball-Community

Find the Pro Icons mit Diyar Acar

FOKUS Eagles mit Sidney Friede und Jordan Torunarigha

PLYRS United mit Claudio Pizarro und Leon Draisaitl

SC Bürgeramt mit Reezy und Achraf

The Pack FC mit Simon Terodde und Wolff-Christoph Fuss

Two Stripes United mit Felix Kroos und Robert Andrich

Wontorriors FC mit Laura Wontorra, Nils Glagau und Martin Harnik Unklar ist derzeit, ob es nach dem Rückzug von "FC Istanbul United" ein neues Team geben wird.

- Anzeige -

Icon League vs. Baller League: Das sind die größten Unterschiede In der Icon League finden "5 vs 5"-Spiele statt (in der Baller League wird 6 vs. 6 gespielt). Zudem wird das Feld - anders als in der Baller League - von einer Bande umgeben.

Anders als in der Baller League, gibt es in der Icon League keine "Gamechanger". In der Icon League kann jedes Team einmal pro Spiel einen sog. Rulebreaker einsetzen.

- Anzeige -