Rückspiel im Finale der Nations League

Spanien vs. Deutschland heute live - Nations-League-Finale der Frauen: TV-Übertragung, Joyn-Stream und Termin für das Rückspiel - Ergebnis 3:0

  • Aktualisiert: 02.12.2025
  • 20:22 Uhr
  • ran.de

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft trifft im Finale der Nations League auf Spanien. So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Im ersten Duell des Finals der Women's Nations League nutzte Deutschland trotz eines engagierten Auftritts und zahlreicher Chancen seine Möglichkeiten gegen die spanische Nationalelf nicht. Das Hinspiel endete 0:0. Vor dem Rückspiel am Dienstag bleibt die Entscheidung damit weiterhin völlig offen.

DFB-Frauen und eine Weltklasse-Spielerin gegen Spanien machen Mut - Kommentar

Deutschland bestimmte große Teile des Spiels und ließ nur zu Beginn der zweiten Halbzeit eine spanische Druckphase zu. Trotz dieser Überlegenheit nutzte das Team mehrere gute Möglichkeiten nicht. Das Unentschieden fällt deshalb für Spanien eher glücklich aus. Vor dem Rückspiel in Madrid am Dienstag bleibt die Ausgangslage weiterhin offen.

Caen, Frankreich 28. Oktober 2025: UEFA Nations League Women - 2025 2026 - Frankreich vs. Deutschland Im Bild: Torschützin Nicole Anyomi (Deutschland), rechts im Bild, macht das Tor zum 3:1 für Deu...

Am 2.12. ab 18:00 Uhr: Spanien vs. Deutschland LIVE auf Joyn!

Verfolge das Rückspiel im Nations-League-Finale live im Stream auf Joyn.

+++ Update, 19:17 Uhr: Ergebnis - Spanien vs. Deutschland 0:3 +++

Deutschlands Frauenfußball-Nationalmannschaft hat den Sieg in der UEFA Nations League verpasst. Nach einem torlosen Hinspiel verloren die DFB-Frauen im Rückspiel mit 0:3 (0:0) gegen Spanien.

Claudina Pina (61., 74.) und Vicky Lopez (68.) sorgten für die Treffer der Spanierinnen.

+++ Update, 19:17 Uhr: Halbzeit - Spanien vs. Deutschland 0:0 +++

Zur Halbzeit der Begegnung zwischen Spanien und Deutschland steht es noch 0:0.

+++ Update, 17:30 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

Spanien: Coll - Batlle, Paredes, Leon, Carmona - Mariona, Aleixandri, Putellas - Lopez, Gonazlez, Pina.

Deutschland: Berger - Gwinn, Minge, Knaak, Kett - Senß, Nüsken - Cerci, Brand, Bühl - Anyomi.

Nations League: So seht ihr das Frauen-Finale heute live im TV und Stream

In der Frauen-Nations-League steht das Finale an! Mit Deutschland und Spanien stehen sich dabei zwei absolute Top-Nationen gegenüber. Anders als bei den Männern, wird das Endspiel bei den Frauen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Bundestrainer Christian Wück hat Großes vor, wie er bei der Ehrenamtsgala des Bayerischen Fußball-Verbands in München verriet: "Wir wollen keine Revanche – wir wollen das Finale gewinnen. Und am liebsten dort, wo es dem Kontrahenten besonders weh tut: in Spanien. Wir wollen ihnen die Trophäe wegnehmen."

Im Sommer hatte das DFB-Team im Halbfinale der Europameisterschaft knapp mit 0:1 den Kürzeren gezogen. Nun wollen Jule Brand und Co. das bessere Ende auf ihrer Seite haben.

Verzichten muss Wück jedoch auf Lea Schüller. Die Top-Scorerin fehlt aus familiären Gründen definitiv in beiden Duellen.

So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Spanien vs. Deutschland im TV, Livestream, Liveticker heute live: Datum, Uhrzeit, Stadion - Infos zum Rückspiel des Finals

  • Paarung: Deutschland vs. Spanien
  • Wettbewerb: Nations League, Finale (Rückspiel)
  • Datum: 02. Dezember 2025
  • Uhrzeit: 18:30 Uhr
  • Austragungsort: Estadio Metropolitano, Madrid (Spanien)
Spanien vs. Deutschland heute live: Wer überträgt das Nations-League-Finale im Free-TV?

Die ARD überträgt die Partie live im Free-TV. Die Übertragung startet um 18:00 Uhr mit den Vorberichten. Anstoß ist um 18:30 Uhr.

Spanien - Deutschland heute live: Wo läuft die DFB-Auswahl im Livestream?

Der Livestream der ARD lässt sich kostenfrei via Joyn abrufen.

Spanien trifft auf Deutschland heute live: Wo wird das Spiel der DFB-Frauen im Liveticker begleitet?

Einen Liveticker zur Partie Spanien gegen Deutschland findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

Spanien vs. Deutschland heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker - Zusammenfassung zur Übertragung des Rückspiels des Nations-League-Finals

  • Begegnung: Spanien vs. Deutschland
  • Datum und Uhrzeit: 02. Dezember 2025; 18:30 Uhr
  • Trainer/-in: Sonia Bermudez (Spanien), Christian Wück (Deutschland)
  • Free-TV: ARD
  • Livestream: Joyn
  • Liveticker: ran.de

Auch interessant: Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen: DFB-Pokal zu ungewöhnlicher Uhrzeit - das steckt dahinter

