Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft trifft im Finale der Nations League auf Spanien. So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker. Im ersten Duell des Finals der Women's Nations League nutzte Deutschland trotz eines engagierten Auftritts und zahlreicher Chancen seine Möglichkeiten gegen die spanische Nationalelf nicht. Das Hinspiel endete 0:0. Vor dem Rückspiel am Dienstag bleibt die Entscheidung damit weiterhin völlig offen. DFB-Frauen und eine Weltklasse-Spielerin gegen Spanien machen Mut - Kommentar Deutschland bestimmte große Teile des Spiels und ließ nur zu Beginn der zweiten Halbzeit eine spanische Druckphase zu. Trotz dieser Überlegenheit nutzte das Team mehrere gute Möglichkeiten nicht. Das Unentschieden fällt deshalb für Spanien eher glücklich aus. Vor dem Rückspiel in Madrid am Dienstag bleibt die Ausgangslage weiterhin offen.

+++ Update, 19:17 Uhr: Ergebnis - Spanien vs. Deutschland 0:3 +++ Deutschlands Frauenfußball-Nationalmannschaft hat den Sieg in der UEFA Nations League verpasst. Nach einem torlosen Hinspiel verloren die DFB-Frauen im Rückspiel mit 0:3 (0:0) gegen Spanien. Claudina Pina (61., 74.) und Vicky Lopez (68.) sorgten für die Treffer der Spanierinnen.

+++ Update, 19:17 Uhr: Halbzeit - Spanien vs. Deutschland 0:0 +++ Zur Halbzeit der Begegnung zwischen Spanien und Deutschland steht es noch 0:0.

+++ Update, 17:30 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++ Spanien: Coll - Batlle, Paredes, Leon, Carmona - Mariona, Aleixandri, Putellas - Lopez, Gonazlez, Pina. Deutschland: Berger - Gwinn, Minge, Knaak, Kett - Senß, Nüsken - Cerci, Brand, Bühl - Anyomi.

Nations League: So seht ihr das Frauen-Finale heute live im TV und Stream In der Frauen-Nations-League steht das Finale an! Mit Deutschland und Spanien stehen sich dabei zwei absolute Top-Nationen gegenüber. Anders als bei den Männern, wird das Endspiel bei den Frauen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Deutschland vs. Spanien: Das Rückspiel im Nations-League-Finale am 02.12. ab 18:00 Uhr LIVE im Livestream auf Joyn Bundestrainer Christian Wück hat Großes vor, wie er bei der Ehrenamtsgala des Bayerischen Fußball-Verbands in München verriet: "Wir wollen keine Revanche – wir wollen das Finale gewinnen. Und am liebsten dort, wo es dem Kontrahenten besonders weh tut: in Spanien. Wir wollen ihnen die Trophäe wegnehmen." Im Sommer hatte das DFB-Team im Halbfinale der Europameisterschaft knapp mit 0:1 den Kürzeren gezogen. Nun wollen Jule Brand und Co. das bessere Ende auf ihrer Seite haben. Verzichten muss Wück jedoch auf Lea Schüller. Die Top-Scorerin fehlt aus familiären Gründen definitiv in beiden Duellen. So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Spanien vs. Deutschland im TV, Livestream, Liveticker heute live: Datum, Uhrzeit, Stadion - Infos zum Rückspiel des Finals Paarung: Deutschland vs. Spanien

Wettbewerb: Nations League, Finale (Rückspiel)

Datum: 02. Dezember 2025

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Austragungsort: Estadio Metropolitano, Madrid (Spanien)

Spanien vs. Deutschland heute live: Wer überträgt das Nations-League-Finale im Free-TV? Die ARD überträgt die Partie live im Free-TV. Die Übertragung startet um 18:00 Uhr mit den Vorberichten. Anstoß ist um 18:30 Uhr.

Spanien - Deutschland heute live: Wo läuft die DFB-Auswahl im Livestream? Der Livestream der ARD lässt sich kostenfrei via Joyn abrufen.

Spanien trifft auf Deutschland heute live: Wo wird das Spiel der DFB-Frauen im Liveticker begleitet? Einen Liveticker zur Partie Spanien gegen Deutschland findet ihr wie gewohnt auf ran.de.