Im offenen Bus durch die Stadt: Flick und Barcelona gefeiert

Trainer Hansi Flick und der FC Barcelona sind nach dem Gewinn der spanischen Meisterschaft frenetisch empfangen worden. Die Mannschaft fuhr am Freitag in einem offenen Bus mit der Aufschrift "Campions" durch die Straßen der katalanischen Hauptstadt und wurde von Tausenden Fans besungen und gefeiert. Das Team des Ex-Bundestrainers hatte sich den Meistertitel am Donnerstag durch einen 2:0-Erfolg bei Stadtrivale Espanyol gesichert.