Im Sommer: Bayern holen Mittelfeldspielerin Dunst aus Frankfurt

Meister Bayern München hat die österreichische Nationalspielerin Barbara Dunst zur kommenden Saison verpflichtet. Die 27-Jährige wechselt im Sommer vom Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt in die bayrische Landeshauptstadt und unterschrieb dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Im vergangenen Dezember hatte Dunst während eines Länderspiels einen Kreuzbandriss erlitten und arbeitet derzeit an ihrem Comeback. Ihr Vertrag in Frankfurt läuft im Sommer aus. "Barbara ist eine komplette Spielerin, die flexibel im Mittelfeld einsetzbar ist und zudem eine große Torgefahr ausstrahlt. Ihre Persönlichkeit, aber auch ihr Siegeswillen haben uns von Beginn an beeindruckt", sagte Bianca Rech, Direktorin der Bayern-Frauen.

Nach Stationen in Österreich beim LUV Graz und dem FKS St. Pölten, mit dem Dunst innerhalb von drei Spielzeiten zweimal das Double aus Meisterschaft und Pokal gewann, zog es die Mittelfeldspielerin 2017 in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen. Anschließend lief sie für den MSV Duisburg und seit 2019 für Frankfurt auf.

In München habe sie nun "die Möglichkeit, sich international mit den besten Mannschaften zu messen. Das ist eine reizvolle Aufgabe", sagte Dunst, die bislang auf 87 Länderspiele sowie 13 Tore für Österreichs A-Nationalmannschaft kommt.