In Sinsheim: DFB veranstaltet "umweltbewusstes Länderspiel"

Umweltbewusster kicken: Das wegweisende WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Luxemburg steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Analog zur DFB-Strategie "Gutes Spiel!" werden bei der Begegnung am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Sinsheim "zahlreiche Umweltmaßnahmen in einem ganzheitlichen Ansatz durchgeführt", wie der Verband am Montag mitteilte.

Dabei sollen "alle großen Emissionsfelder einer Großveranstaltung" berücksichtigt werden: Energie, Mobilität, Catering, Materialien und Abfälle. Die PreZero Arena des Bundesligisten TSG Hoffenheim spielt dabei eine zentrale Rolle als Europas erste durch den TÜV Süd als "Zero Waste" zertifizierte Fußballarena.

Das "umweltbewusste Länderspiel" (DFB) ist nicht die erste Aktion in diesem Sinne. Der Deutsche Fußball-Bund ist bestrebt, "die Strahlkraft des Fußballs für das Thema Nachhaltigkeit zu nutzen".

Zu den Umweltmaßnahmen am Freitag zählen ein Mitfahrportal, ÖPNV-Tickets und Shuttle-Busse für die Fans, ein teilweise vegetarisches Catering, der Verzicht auf Einwegplastik und 100 Prozent Ökostrom. Außerdem wurden aus Werbematerialien ("Stadionbranding") aus dem Quali-Spiel im September gegen Nordirland (3:1) in Köln Taschen gefertigt, die am Spieltag im DFB-Fanshop erhältlich.

Auch die soziale Nachhaltigkeit wird geachtet. Es gibt Rollstuhl- und "Easy Access"-Plätze, "All Gender"-Toiletten, Audiodeskription- und Gebärdensprache-Dolmetscher sowie vergünstigte Fan- und Familientickets.