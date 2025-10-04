Inter grüßt von der Tabellenspitze

Der italienische Fußball-Traditionsklub Inter Mailand hat sich zumindest vorübergehend an die Spitze der Serie A gesetzt. Der Champions-League-Finalist der Vorsaison bezwang den Aufsteiger US Cremonese am sechsten Spieltag klar mit 4:1 (2:0) und ist nach dem dritten Sieg in Folge nun mit zwölf Punkten Erster im engen Treiben in der oberen Tabellenregion.

Mit einem Tor (38.) und drei Vorlagen spielte sich der Franzose Ange-Yoan Bonny (38.) in den Vordergrund. Lautaro Martinez (6.) hatte einen schönen Angriff mit dem Führungstreffer für Inter gekrönt, außerdem waren Federico Dimarco (55.) und Nicolo Barella (57.) für die Nerazzurri erfolgreich. Kurz vor Schluss betrieb Federico Bonazzoli (87.) noch Ergebniskosmetik für die Gäste.