Inter nach Last-Minute-Pleite gleichauf mit Neapel

Inter Mailand hat nach dem Champions-League-Erfolg gegen Bayern München in der heimischen Serie A gepatzt. Der Titelverteidiger verlor beim FC Bologna durch ein Tor von Riccardo Orsolini in der Nachspielzeit (90.+4) mit 0:1 (0:0). Damit liegt Inter in der Tabelle fünf Spieltage vor Schluss punktgleich mit Verfolger SSC Neapel an der Spitze. Napoli hatte am Samstag 1:0 in Monza gewonnen.