Italien: Roma-Serie reißt in Bergamo

Der Erfolgslauf der AS Rom in der italienischen Serie A ist gestoppt. Die Römer verloren am Montagabend im Kampf um die Champions-League-Qualifikation bei Atalanta Bergamo 1:2 (1:1) - für das Team um den ehemaligen deutschen Nationalspieler Mats Hummels war es nach zuvor 19 Ligaspielen die erste Niederlage. Die bislang letzte Niederlage hatte Rom am 15. Dezember 2024 durch ein 0:2 bei Aufsteiger Como 1907 kassiert.